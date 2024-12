Vergewaltigungsvorwürfe: Jay-Z geht in die Offensive

Zuvor berichtete unter anderem NBC News, dass eine Frau in einer Zivilklage behauptet, im Jahr 2000 bei der Aftershow–Party zu den MTV Video Music Awards als damals 13–Jährige von Jay–Z und Combs missbraucht worden zu sein. Die Zivilklage wurde ursprünglich im Oktober in New York City eingereicht, wobei die Namen zweier Prominenter geschwärzt und nur Sean «Diddy» Combs als Beklagter aufgeführt wurde. Am Sonntag, dem 8. Dezember, wurde dann eine geänderte Klage eingereicht, in der Shawn Carter, so Jay–Zs bürgerlicher Name, erwähnt wird. Der dritte, noch unbekannte Promi habe daneben gestanden und zugesehen.