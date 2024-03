Vergewaltigungsvorwürfe: Prozess gegen Roman Polanski beginnt 2025

Ein Richter in Santa Monica setzte «TheWrap» zufolge nun den Verhandlungstermin fest, nachdem die in Kalifornien lebende Klägerin die Klage im Rahmen eines Gesetzes eingereicht hatte, das die Verjährungsfrist bei Kindesmissbrauch verlängert. Die angebliche Tat soll sich im Jahr 1973 ereignet haben. Den Vorwürfen zufolge habe Roman Polanski die damals minderjährige Frau unter Alkohol gesetzt und vergewaltigt. Laut «AP» hat Roman Polanski über einen Anwalt erklärt, dass er «die Anschuldigungen, die in der Klage gegen ihn erhoben werden, vehement bestreitet».