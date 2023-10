Verhandlungen im Schauspieler-Streik gescheitert

Auch Mindestsätze und KI–Einsatz sind umstritten

Die Gewerkschaft strebt ausserdem eine Erhöhung der Mindestsätze um elf Prozent an, um mit der Inflation Schritt zu halten. Die AMPTP, in der mehr als 350 Film– und Fernsehproduktionsunternehmen organisiert sind, bietet das gleiche Angebot an wie die WGA und die Directors Guild of America: also fünf Prozent mehr, gefolgt von Erhöhungen um vier und dreieinhalb Prozent. Der Handelsverband sagte ausserdem, er habe zugestimmt, für den Einsatz künstlicher Intelligenz eine Einwilligung sowohl der Haupt– als auch der Hintergrundakteure zu verlangen. SAG–AFTRA argumentierte wiederum, dass die AMPTP–Erklärung in Bezug auf KI irreführend sei. Die Studios würden am ersten Tag der Anstellung immer noch eine «Einwilligung» für die Verwendung der digitalen Replik eines Darstellers für ein gesamtes Filmuniversum (oder ein beliebiges Franchise–Projekt) verlangen.