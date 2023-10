«Verheerend und belastend»: Wie geht «The Crown» mit Dianas Tod um?

«Eine wirklich einzigartige Herausforderung»

Eines der Bilder zeigt Diana (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) im bunten Badeanzug, wie sie nachdenklich in die Ferne blickend an der Reling der Luxusyacht der Al–Fayeds lehnt. Weiter zeigt der Streamingdienst Diana als glückliche Mutter mit ihren beiden Söhnen. Und Diana gemeinsam mit Dodi (Khalid Abdalla, 41) in einer Limousine, möglicherweise ehe sie in den Tod rasen. Diana und ihr Partner starben am 31. August 1997, als ihr Auto in einem Tunnel in Paris verunglückte.