Verkehrsminister Patrick Schnieder nach Kreislaufproblemen in Klinik

Sorge um Verkehrsminister Patrick Schnieder (57): Während einer Kabinettsklausur der Bundesregierung erlitt der CDU–Politiker offenbar eine akute Kreislaufschwäche. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter die «Bild»–Zeitung. Schnieder sei nach dem Vorfall in der Borsig–Villa Reiherwerder in Berlin umgehend ins nahegelegene Bundeswehr–Krankenhaus gebracht worden, heisst es weiter.
Der genaue gesundheitliche Zustand des 57–Jährigen wurde noch nicht öffentlich mitgeteilt. Unmittelbar nachdem er am Tagungstisch zusammengesackt war, sei es ihm den Berichten zufolge schon wieder besser gegangen. Bei der Einlieferung in die Klinik handele es sich daher wohl um eine Sicherheitsmassnahme.