Verleihung der Golden Globes: Das ist dieses Jahr neu

Seit 1944 organisiert die Hollywood Foreign Press Association, eine Gruppe von rund 100 internationalen Journalisten in Hollywood, die Vergabe der Golden Globes. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles wieder die Besten aus Film und Fernsehen gefeiert. Bereits zum 83. Mal werden die Golden Globe Awards überreicht. Dieses Mal gibt es eine neue Kategorie.