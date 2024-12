Verleihung in Baden-Baden: Das sind die Sportler des Jahres 2024

Knappe Wahl

Die Wahlen fielen durchaus knapp aus: Darja Varfolomeev, die in Paris als erste Deutsche Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik holte, lag nur 79 Punkte vor Kugelstosserin Yemisi Ogunleye (26). Dritte wurde Dressurreiterin Jessica von Bredow–Werndl (38). Varfolomeev erhielt den Preis aus den Händen der früheren Wimbledon–Siegerin Angelique Kerber (36) und erinnerte sich an ihren Olympiasieg: «Ich war mir ziemlich sicher, dass ich zeigen kann, was ich trainiert habe. Es war eine riesige Erleichterung.»