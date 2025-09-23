Verletzter Tom Holland: Wann geht Dreh des «Spider-Man»-Films weiter?

Der Schauspieler hat eine Gehirnerschütterung erlitten und wurde im Krankenhaus behandelt. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Verantwortlichen von Sony Pictures trafen sich offenbar am Montag, um über die Fortsetzung der Dreharbeiten zu diskutieren. Sie kamen dem Bericht zufolge zum Entschluss, den Dreh für eine Woche ruhen zu lassen, statt ohne Holland weiterzumachen. Die Verletzung des Hauptdarstellers soll den Kinostart im Juli 2026 nicht beeinträchtigen.