Verletzungen nach Raubüberfall: Tom Grennan meldet sich bei den Fans

Tom Grennan (26) hat sich in einem Video an seine Fans gewandt, nachdem er nach einem Konzert am vergangenen Mittwoch in New York City überfallen und anschliessend in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. «Ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich wurde geschlagen, wurde bewusstlos, wachte auf und dachte: Was ist passiert?», beschreibt der britische Singer-Songwriter die Situation. «Ich habe ein gerissenes Trommelfell. Zum Glück ist mein Kiefer in Ordnung. Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung, aber ich nehme im Moment Medikamente und das lindert etwas den Schmerz», erklärt der Musiker weiter.