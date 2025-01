Verleumdung? Justin Baldoni verklagt Blake Lively und Ryan Reynolds

Weitere «Nur noch ein einziges Mal»–Klagen

Es ist nicht die erste Klage, die in einem juristischen Krieg im Zusammenhang mit dem Film «Nur noch ein einziges Mal» eingereicht wurde. Wie die «New York Times» zum Jahreswechsel erklärte, haben Baldoni und dessen Publizisten auch die Tageszeitung verklagt. Er sei der Ansicht, man «habe ihn und sein Team in einem Artikel über die Behauptungen der Schauspielerin Blake Lively, sie sei Opfer einer Verleumdungskampagne geworden, verleumdet». In der in Los Angeles eingereichten Klage werden dem Bericht zufolge 250 Millionen US–Dollar Schadenersatz gefordert.