Verleumdungsklage: Herzogin Meghan feiert Sieg über Halbschwester

Markle hatte sich mehrfach negativ in der Boulevardpresse über Meghan geäussert. Zu Oprah Winfrey sagte die Herzogin im TV in Bezug auf ihre Halbschwester, Verrat könne nur von jemanden kommen, mit dem man eine Beziehung hat. «Aber ich bin als Einzelkind aufgewachsen, das weiss jeder, der um mich herum aufgewachsen ist, und ich wünschte, ich hätte Geschwister. Ich hätte gerne Geschwister gehabt.» Samantha bestreitet dies der Klage zufolge und behauptete, sie hätte in der Kindheit eine «wunderbare Beziehung» mit Meghan gehabt. Sie habe diese regelmässig zur Schule gefahren und ihr bei den Hausaufgaben geholfen.