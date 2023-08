Verliebt auf Capri: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

Drei Tage lang feierten sie 2019 auf Capri

Am 3. August 2019 hatten sich das Model und der Tokio-Hotel-Musiker auf der Jacht «Christina O.» das Jawort vor Toms Zwillingsbruder Bill gegeben. Die eigentliche Trauung hatte bereits im Februar stattgefunden. Bei der grossen Capri-Feier waren auch viele prominente Freunde dabei, darunter etwa Spice Girl Mel B (48), Star-Designer Wolfgang Joop (78) und Klums langjähriger «GNTM»-Kollege Thomas Hayo (54). Drei Tage lang wurde gefeiert. Den Auftakt bildete ein Dinner bei einem Edel-Italiener auf Capri am Abend vor der Hochzeit. Die Party auf der Jacht dauerte bis in die frühen Morgenstunden, anschliessend traf man sich im «La Fontelina». Dort verbrachte das Paar jetzt noch einmal gemeinsame Stunden und posierte glücklich vor dem Eingangsschild Arm in Arm.