Verlobter von Selena Gomez: An diesen Hits war Benny Blanco beteiligt

Ursprünglich war das «Teenage Dream»–Album schon fertig, bevor Blanco ins Studio kam, wie er im «Behind The Wall»–Podcast erzählte. Doch dabei blieb es nicht. Für «Teenage Dream» und «California Gurls» entwickelte er dem Interview nach den Beat, dazu gesellten sich innerhalb von nur einer Nacht die Melodien. Parallel dazu seien weitere Songs im selben Studio entstanden, in dem Blanco und andere Beteiligte alle Räume gebucht hätten. So soll laut einer früheren Episode des Podcasts gleichzeitig «Dynamite» von Taio Cruz (44) und «My First Kiss» von 3OH!3 und Kesha (38) entstanden sein. «Manchmal machten wir fünf Nummer–eins–Hits gleichzeitig», so Blanco. Mit Popsängerin Kesha arbeitete Blanco zudem für «Tik Tok» zusammen. An dem Nummer–eins–Hit schrieb er mit und war auch an dessen Produktion beteiligt.