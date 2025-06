Verlobung geplatzt? Yolanda Hadid soll sich getrennt haben

Den Geschäftsführer eines Bau– und Entwicklungsunternehmens lernte Yolanda Hadid 2017 kennen, als sie nach Pennsylvania zog. Zum zweiten Jahrestag widmete sie ihm auf Instagram rührende Worte: «Alles, wofür ich in meinem Leben gebetet habe, bist du. Danke, dass du so ein helles Licht in meinem Leben bist, die Ruhe in meinem Sturm und der ehrenwerteste Mann, den ich kenne.» 2022 machte er ihr schliesslich einen Heiratsantrag.