«Vermisse dich»: Courteney Cox erinnert an Matthew Perry

Am 28. Oktober 2023 ist Schauspieler und «Friends»–Star Matthew Perry (1969–2023) verstorben. Courteney Cox (60), die im Serienhit an seiner Seite spielte, erinnerte nun an ihren guten Freund. In einem Instagram–Post veröffentlichte sie zwei Bilder. Das erste Foto zeigt die beiden lächelnden Schauspieler, die in der Serie das Traumpaar Monica Geller und Chandler Bing darstellten, im Blitzlicht von Fotografen. Das zweite Bild ist eine Gruppenaufnahme der «Friends»–Besetzung, zu der auch Lisa Kudrow (61), Jennifer Aniston (55), David Schwimmer (57) und Matt LeBlanc (57) zählten. «Vermisse dich heute und für immer», schrieb Cox zu den Bildern und fügte ein Herzchen–Emoji an.