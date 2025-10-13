«Vermissen dich sehr»: Veronica Ferres nimmt Abschied von Diane Keaton

Dankbarkeit für Zusammenarbeit

«So dankbar, mit dieser aussergewöhnlichen Frau in ‹Love, Weddings & Other Disasters› gearbeitet zu haben», schrieb die deutsche Schauspielerin zu einem gemeinsamen Bild mit Keaton, auf dem die beiden Frauen Arm in Arm in die Kamera lächeln. «Ihr Humor, ihre Tiefe und ihre Wärme werden unvergessen bleiben. Wir vermissen dich sehr», ergänzte sie. In ihrer Story schrieb Ferres weiter: «Viel zu früh musste sie gehen. Ich bin sehr dankbar, 2019 mit dieser Heldin gedreht zu haben.»