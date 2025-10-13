«Vermissen dich sehr»: Veronica Ferres nimmt Abschied von Diane Keaton

Veronica Ferres (60) stand für die Liebeskomödie «Liebe ist...» aus dem Jahr 2020 (im Original: «Love, Weddings & Other Disasters») mit Diane Keaton (1946–2025) vor der Kamera. Am 11. Oktober ist die Hollywood–Ikone überraschend im Alter von 79 Jahren gestorben. Ferres hat nun ihre Anteilnahme bei Instagram zum Ausdruck gebracht.
Dankbarkeit für Zusammenarbeit
«So dankbar, mit dieser aussergewöhnlichen Frau in ‹Love, Weddings & Other Disasters› gearbeitet zu haben», schrieb die deutsche Schauspielerin zu einem gemeinsamen Bild mit Keaton, auf dem die beiden Frauen Arm in Arm in die Kamera lächeln. «Ihr Humor, ihre Tiefe und ihre Wärme werden unvergessen bleiben. Wir vermissen dich sehr», ergänzte sie. In ihrer Story schrieb Ferres weiter: «Viel zu früh musste sie gehen. Ich bin sehr dankbar, 2019 mit dieser Heldin gedreht zu haben.»
Die Oscarpreisträgerin Diane Keaton, bekannt für ihre Rollen in «Der Pate», «Der Stadtneurotiker» oder «Der Club der Teufelinnen», starb am Samstag in Kalifornien. Details zur Todesursache wurden bislang nicht bekannt gegeben. Der Gesundheitszustand der Schauspielerin soll sich aber in den letzten Monaten vor ihrem Tod rapide verschlechtert haben, wie das «People»–Magazin berichtete.