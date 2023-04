Vermisstenfall Drake Bell: Familie sorgte sich um sein Leben

In dem Gespräch bittet ein Polizist seinen Kollegen, den Standort von Bells Handy zu ermitteln, um ihn zu lokalisieren. Im weiteren Verlauf werden auch die Gründe für die Massnahmen genannt. Bell habe seiner Frau gesagt, dass er sich betrinken und anschliessen erhängen würde. «Im Grunde handelt es sich um einen Prominenten, der sich mit seiner Frau zerstritten hat», so der Beamte weiter. Das Daytona Beach Police Departement suchte öffentlich nach Bell inklusive Facebook-Post mit Bild und Beschreibung. Bell hielt sich in einem Hotelzimmer in Orlando im US-Bundesstaat Florida auf, seine Familie verweilt an der Westküste in Kalifornien.