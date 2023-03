Vermisster Vater von Fussballprofi Kai Brünker womöglich tot

Seit Weihnachten fehlt von dem Vater des Magdeburger Fussballprofis Kai Brünker (28) jede Spur. Jetzt herrscht offenbar traurige Gewissheit. Laut eines Polizeiberichts ist am Donnerstagmittag (9. März) eine Leiche in der Brigach in Donaueschingen geborgen worden. Demnach deutet vieles daraufhin, dass es sich dabei um den vermissten Dirk Brünker aus Villingen handelt. Medienberichten zufolge wurden entsprechende Ausweispapiere bei der leblosen Person gefunden, auch die Kleidung soll auf die Beschreibung passen. Eine Obduktion soll nun weitere Ergebnisse liefern.