Vermögen von Bond-Girl Ursula Andress wohl wieder aufgetaucht

Ursula Andress wurde weltberühmt durch ihren Auftritt als Honey Ryder in «James Bond jagt Dr. No» (1962). Die Szene, in der sie in einem weissen Bikini aus dem Meer steigt, gilt bis heute als eine der prägendsten Bilder der Kinogeschichte. Danach spielte sie unter anderem an der Seite von Elvis Presley in «Acapulco» sowie neben Frank Sinatra und Dean Martin in «Vier für Texas». Auch in der Bond–Parodie «Casino Royale» (1967) war sie zu sehen.