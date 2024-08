Vernetzt: Lochstrick und Häkelmuster sind überall

Pretty in Pink

Das pinke Set der Unternehmerin Rach Parcell eignet sich dagegen besser für ein schickes Dinner. Zu diesem Anlass trug sie ein Neckholder–Top, das durch seinen Schnitt die dünne Taille der Influencerin betonte. Auch der gehäkelte Maxirock im gleichen Farbton schmiegte sich an ihre Figur an und verlieh ihr extra lange Beine. Das Besondere an diesem Teil des Ensembles: Die langen Fransen am Saum. Eine gesteppte Tasche und silberner Armschmuck sorgten für eine extra–Prise Glamour. Ihre Hängeohrringe und Schuhe strahlten mit den übrigen Accessoires um die Wette.