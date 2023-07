Vernetzt über den Wolken? Das kostet Internet im Flugzeug

Diese Flughäfen bieten WLAN an

An allen von «Check24» betrachteten internationalen Verkehrsflughäfen ist WLAN kostenlos verfügbar. An 14 Flughäfen nutzen Passagiere das Internet ohne Zeitbegrenzung. In Bangkok, Istanbul, Singapur, Stockholm und Zürich ist das Gratis-WLAN an zeitliche Limits gebunden.



In Deutschland wurden alle Verkehrsflughäfen näher untersucht. An insgesamt 17 Flughäfen in Deutschland können Reisende 24 Stunden am Tag im Internet surfen. Sieben Flughäfen begrenzen ihr kostenloses WLAN auf 30 Minuten bis drei Stunden, darunter Bremen, Hannover und Stuttgart. Elf Regionalflughäfen bieten gar kein WLAN an.