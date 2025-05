Vernetzt und doch allein: Warum viele Mütter einsamer sind denn je

Auch die Rolle von Müttern hat sich gewandelt – und mit ihr die mentale Belastung. «Es ist längst nicht mehr nur eine einzelne Rolle, sondern eine Vielzahl an Rollen, die Mütter gleichzeitig erfüllen sollen: die liebevolle Mutter, unterstützende Partnerin, engagierte Karrierefrau und verlässliche Freundin. Und all das am besten ohne Kompromisse», so Haffke. Viele dieser Rollen widersprechen sich sogar. Wer schnell in den Job zurückkehrt, bekommt vermittelt, sie kümmere sich zu wenig. Wer sich zu lange rausnimmt, verpasst den Karriereanschluss. «Das Gefühl, es gar nicht richtig machen zu können, kann zusätzlichen Stress verursachen. Dauern Druck und Belastung an, kann unter anderem das Risiko für psychische Erkrankungen oder Burnout steigen.»