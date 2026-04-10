Vernichtende Kritiken: Kann «Euphoria 3» wirklich so schlecht sein?

Eine viel zu lange Pause

Die lange Pause war kein freiwilliger Luxus. Hinter den Kulissen häuften sich Tragödien: Castmitglied Angus Cloud (1998–2023) starb 2023, Eric Dane (1972–2026) erlag im Februar kurz nach Abschluss seiner Dreharbeiten den Folgen seiner ALS–Erkrankung. Barbie Ferreira (29) verliess die Serie nach der zweiten Staffel. Produzent Kevin Turen (1979–2023) starb im Herbst 2023. Im März 2026 verkündete zudem Komponist Labrinth (37) via Instagram seinen Ausstieg knapp und unmissverständlich: «Fuck Columbia. Double fuck Euphoria. I'm out.» Dazu kamen die Hollywood–Streiks und die engen Terminpläne der inzwischen gefragten Stars. Das Ergebnis: Eine Show, die ursprünglich in der Highschool angesiedelt war, musste einen Fünf–Jahres–Zeitsprung vollziehen, um der Realität ihrer Darsteller gerecht zu werden.