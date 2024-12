Veröffentlichte Donald Trump private Nachricht an Elon Musk?

Prominente Gäste in Mar–a–Lago

Seit seinem Wahlsieg im November haben bereits mehrere hochrangige Tech–CEOs und Wirtschaftsführer Trump in seinem Florida–Anwesen Mar–a–Lago besucht. Wie CNN von Insidern erfuhr, verfolgen die Führungskräfte bei diesen Treffen eine klare Strategie: Sie sprechen Themen an, die Trump positiv aufnehmen soll – wie die Rückverlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen in die USA – während sie gleichzeitig versuchen, ihre Bedenken hinsichtlich seiner künftigen Politik vorzubringen.