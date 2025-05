Verona Pooth: «Ich habe meine Schwächen angenommen»

Von der Kritik zur Kultfigur

Was zunächst als Spott gemeint war, entwickelte sich zum Erfolgsrezept. «Wenn euch am Anfang eurer Karriere viele Ecken und Kanten und viele vermeintliche Schwächen nachgesagt werden – das waren meine Handicaps zu Beginn, und die wurden natürlich auch belächelt – ist es wichtig, dass ihr authentisch bleibt, dass ihr so seid, wie ihr seid», rät die Unternehmerin.