Verona Pooth läuft für Philipp Plein bei der Mailänder Fashion Week

Die Moderatorin, Unternehmerin und Schauspielerin, die bereits mit 15 Jahren modelte, kam überraschend zu dem Laufsteg-Job, wie sie zuvor in einer Instagram-Story verriet. Nachdem sie in dem Glitzer-Anzug ein Shooting absolviert hatte, schickte sie gemeinsam mit Plein eine Video-Grussbotschaft an ihren Sohn San Diego (19). «Deine Mama wird heute Abend neben all den Models laufen und allen die Show stehlen», erklärte der Designer in die Kamera. «Es ist wirklich so, ich bin hier in Mailand und jetzt hat er mich spontan gefragt», bestätigte Pooth ihren Auftritt.