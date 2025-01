Veronica Ferres & Carsten Maschmeyer: Glitzernder Abend beim Filmball

«Wir haben vorher geübt, ob ich das Kleid trage und meine Frau den Smoking», scherzte Maschmeyer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über den Partnerlook. Den Glitzer–Smoking, mit dem er zwischen den anderen Herren in schwarzen Anzügen durchaus hervorstach, habe er ganz spontan in München in einem Schaufenster entdeckt – und bereits vor wenigen Wochen bei den Golden Globes getragen: «Meine Frau sagte: ‹In Amerika kann man mutiger sein, also probieren wir es.› Wir haben gute Resonanzen bekommen, deshalb habe ich gedacht, dann mache ich das heute noch mal.» Als Mann habe der Unternehmer den Vorteil, denselben Look auch mehrfach tragen zu können. Veronica Ferres war bei der prestigeträchtigen Preisverleihung in den USA noch in einem anderen Kleid erschienen, das jedoch ebenfalls silbern war.