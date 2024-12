Veronica Ferres freut sich auf Weihnachten «mit der ganzen Familie»

Veronica Ferres (59) ist ab 30. Dezember in der sechsteiligen Horror–Mystery–Serie «Hameln» (ZDFneo und Mediathek) zu sehen. Doch bevor die Fans mit ihr in die unheimliche Geschichte des Rattenfängers von Hameln eintauchen, der nach 800 Jahren mit den 130 im Mittelalter entführten Kindern zurückkehrt, steht noch ein «entspanntes» Weihnachtsfest «mit der ganzen Familie» an, wie der Schauspielstar im Interview mit spot on news verraten hat.