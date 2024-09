Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: Liebevolle Zeilen zum Jubiläum

Ein Dankeschön für die Vergangenheit und grosse Vorfreude auf die Zukunft

Zunächst fasst er die schönen Dinge im vergangenen gemeinsamen Jahrzehnt zusammen: «Von traumhaften Urlauben, über gemeinsame Kochabende, Backgammonabende, gemeinsame Gym–Momente, tolle Konzertbesuche, viele Dinner mit unserer Familie und Freunden oder einfach nur gemütliche Abende zu zweit auf der Couch.»



Doch dann erinnert er auch ehrlich daran, dass sich das Paar «gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen begleitet», «gegenseitig gestärkt» und «individuelle und gemeinsame Meilensteine gefeiert» habe. Kurzum: «Wir sind als Paar zusammen immer besser geworden», so Maschmeyer. Das gilt auch für die «über alles geliebte [...] sehr grosse Patchwork–Familie», die sich das Paar in den vergangenen Jahren erschaffen hat.



Als Liebesbeweis liess Carsten Maschmeyer eigens «die Rose Veronica Eleganza» für seine Veronica züchten. Diese Blume charakterisiere seine Ehefrau «perfekt: stark, wunderschön und gleichzeitig voller Anmut». In seinen Stories zeigt er das Prachtstück in Orangetönen.



Maschmeyer schliesst seinen Post mit einem liebevollen Dankeschön für die gemeinsame Vergangenheit und voller Vorfreude auf alles «Schöne und Unvergessliche in der Zukunft».