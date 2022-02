Veronica Ferres und Lilly Krug: So unterstützen sie sich gegenseitig

Lilly Krug startet aktuell in Hollywood durch. Die 20-Jährige ist noch 2022 in zwei hochkarätigen Produktionen zu sehen - an der Seite von Gerard Butler (51) in «The Plane» und neben John Malkovich (68) in «Shattered». Damit tritt sie in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter, Veronica Ferres (56), die ihre Filmkarriere Ende der 1980er Jahre gestartet hat. Das Familienrezept für so viel Erfolg in jungen Jahren? «Ich habe immer das Gefühl, ich kann fallen und Fehler machen und ich habe eine Familie und eine liebevolle Mama, die mich auffängt», sagt Lilly Krug im Interview mit der belgischen Modemarke Xandres: «Deswegen traue ich mich auch so viel. Weil man weiss, man ist nicht allein.»