Veronica Ferres: «Vielen Männern fehlt leider der Respekt vor Frauen»

Am nächsten Sonntag schlüpft Veronica Ferres (58) im neuen München–«Tatort: Königinnen» (29.10. ab 20:15 Uhr im Ersten) in die Rolle von Sylvia. Eine eiskalte Geschäftsfrau, die ihrem Chef junge Frauen für Sex zuführt und die Augen vor deren Leid verschliesst. Im Interview mit der «Bild am Sonntag» sprach die Schauspielerin über den von ihr verkörperten Charakter: «Selten kann man eine Rolle mit solchen Abgründen und einem so harten Schutzschild spielen.»