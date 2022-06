In den vergangenen Monaten musste die Königin, die gerade ihr Platin-Thronjubiläum feierte, eine Reihe von Terminen aufgrund von Mobilitätsproblemen absagen. Wenn die Commonwealth Games am 28. Juli beginnen, wird sie vermutlich in ihrer Sommerpause in Schottland sein. Von dort müsste sie nach Birmingham reisen, was «wahrscheinlich als zu anstrengend» für sie angesehen werde, heisst es bei der «Daily Mail».