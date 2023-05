Schon länger Gerüchte um eine Beziehung

Gerüchte um eine Partnerschaft von Valentina Pahde und Dominik Gührs gibt es schon länger. So kommentierte sie auffällig oft unter seinen Posts in den sozialen Medien, mit Herz- oder Feueremojis. Vor ein paar Wochen teilte Pahde ein erstes gemeinsames Bild von einer Hochzeit in München. Das Bild garnierte sie sogar mit einem Herzsymbol.