Versöhnung: Capital Bra hat zwei Herzchen für Samra

In einer Instagram-Story veröffentlichte Capital Bra ein Bild, auf dem er offenbar in einem Video-Chat mit Samra zu sehen ist. Dazu postete der Rapper nicht nur «@samra», den Instagram-Namen seines Kollegen, sondern ein «100»-Emoji sowie zwei Herzchen. Also alles okay zwischen den beiden? «Ja, wir haben uns ausgesprochen», bestätigt Capital Bra der «Bild»-Zeitung. «Am Ende sind wir beide aufeinander zugegangen, nachdem echt viel passiert ist. Gott sei Dank, es ist alles wieder gut!»