In der Vergangenheit präsentierte sich Tom Bradys (45) Ex-Frau Gisele Bündchen (42) oftmals recht freizügig bei Foto-Shootings und auf dem Laufsteg. Sie war unter anderem einer der Engel der für Reiz- und Unterwäsche bekannten Marke Victoria's Secret. Der ehemalige Football-Megastar zieht nun nach und zeigt sich seinen rund drei Millionen Followern bei Twitter nur in Unterhose - per Selfie aus dem ungemachten Bett.