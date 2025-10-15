Versteckte politische Aussagen? Ruby Rose nimmt Taylor Swift in Schutz

Seit der Veröffentlichung ihres neuen Albums «The Life of a Showgirl» steht Taylor Swift (35) verstärkt in der Kritik. In den sozialen Medien werfen ihr selbst einige Swifties vor, nicht mehr in den politischen Zeitgeist zu passen – oder sogar durch subtile Anspielungen im Album konservative Narrative zu reproduzieren. Auch ihre Beziehung zum Footballstar Travis Kelce (35) wird von einigen als Hinweis darauf gedeutet, die Sängerin sei politisch «nach rechts gerutscht». Nun hat sich Ruby Rose (39), langjährige Freundin der Musikerin, öffentlich hinter Swift gestellt und sie verteidigt.