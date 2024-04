«Verstehen Sie Spass?»: Ein Fake-Freund für Sylvie Meis

Schauspieler Ante Brekalo (36) sorgte vor wenigen Wochen für reichlich Wirbel in den sozialen Medien. Der 36–Jährige behauptete, der neue Mann an Sylvie Meis' (46) Seite zu sein. Doch die vermeintliche Liebesbeziehung entpuppte sich schnell als Scherz. Die Moderatorin, Model und Unternehmerin ist «Verstehen Sie Spass?» (20. April, 20:15, das Erste) in die Falle getappt – mit weitreichenden Folgen.