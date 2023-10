«Verstehen Sie Spass?»: Esther Sedlaczeks Avatar läuft aus dem Ruder

Ein eigener Avatar? Was sich auf den ersten Blick spannend anhört, wird für Esther Sedlaczek (37) in der neuesten Ausgabe von «Verstehen Sie Spass?» (7.10., 20:15 Uhr, das Erste) zu einem Desaster. In einer eigens dafür initiierten Veranstaltung soll die «Sportschau»–Moderatorin ihren eigenen Avatar vorstellen – angeblich als Zukunft der Moderation.