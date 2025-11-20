Verstorbener Hit-Produzent Jack White: Bewegende Trauerfeier in Berlin

Pfarrerin Waltraud Friedewald eröffnete die Zeremonie mit bewegenden Worten: «Das Leben wurde ihm zu schwer auf dieser Erde. Und er sagte zu Gott: ‹Ich komme zu dir›. Und Gott sagte: ‹Komm.›» Anschliessend folgten musikalische Darbietungen wie Katharine Mehrlings (50) Interpretation von «Strassen von Berlin» und Judy Garlands Klassiker «Over the Rainbow».