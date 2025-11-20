Verstorbener Hit-Produzent Jack White: Bewegende Trauerfeier in Berlin

Die Berliner Grunewaldkirche wurde am Mittwochvormittag zum Ort eines bewegenden Abschieds. Wie die «Bild»–Zeitung berichtet, versammelten sich in dem Gotteshaus Freunde und Familie des Hit–Produzenten Jack White (1940–2025), der am 16. Oktober durch Freitod aus dem Leben geschieden war.
Witwe Rafaella Nussbaum fehlte bei Trauerfeier
In der ersten Reihe sassen laut dem Bericht des Blatts seine fünf erwachsenen Kinder Frank (60), Antonia (43), Pia (64), Gloria (24) und Ella (22). Mit ihnen trauerte Janine White (57), die dritte Ex–Frau der Musiklegende. Whites Witwe Rafaella Nussbaum (40) blieb mit ihren gemeinsamen Kindern Maximilian und Angelina der Trauerfeier hingegen fern.
Zu den rund 70 Trauergäste zählten daneben prominente Weggefährten wie Vicky Leandros–Ex–Mann Enno von Ruffin (71), Musicalstar Angelika Milster (73) und Sänger Bernie Paul (75).
Pfarrerin Waltraud Friedewald eröffnete die Zeremonie mit bewegenden Worten: «Das Leben wurde ihm zu schwer auf dieser Erde. Und er sagte zu Gott: ‹Ich komme zu dir›. Und Gott sagte: ‹Komm.›» Anschliessend folgten musikalische Darbietungen wie Katharine Mehrlings (50) Interpretation von «Strassen von Berlin» und Judy Garlands Klassiker «Over the Rainbow».
Seine letzte Ruhe findet Jack White nun in einem Urnengrab auf dem Friedhof Berliner Strasse in Wilmersdorf.
Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.