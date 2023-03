Gary Glitter (78) muss zurück ins Gefängnis. Der Sänger, der 2015 wegen Kindesmissbrauch zu einer Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden war, hatte laut Medienberichten gegen Bewährungsauflagen verstossen. Im Februar dieses Jahres war Glitter erst frei gekommen. In Grossbritannien werden in der Regel Gefängnisstrafen nach der Hälfte der abgesessenen Zeit in Bewährungsstrafen umgewandelt.