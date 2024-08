Versuchter Terroranschlag in Wien: Taylor Swifts «grösste Angst»

Wie Swift weiter preisgab, kämpfte sie allerdings auch mental gegen die düsteren Gedanken und Ängste an: «Jeden Tag versuche ich, mich an das Gute in der Welt zu erinnern, an die Liebe, die ich erlebt habe, und an den Glauben, den ich an die Menschheit habe. Wir müssen mutig leben, um uns wirklich lebendig zu fühlen, und das bedeutet, sich nicht von unseren grössten Ängsten beherrschen zu lassen», so Taylor Swift.