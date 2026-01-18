Vertorbene Shannen Doherty: Ex-Mann ficht Scheidungsvereinbarung an

Eheaus nach rund elf Jahren

Schauspielerin Shannen Doherty und Fotograf Kurt Iswarienko hatten im Oktober 2011 geheiratet. Am April 2023 reichte sie die Scheidung ein und sprach später in Interviews davon, dass er sie betrogen habe. Es war die dritte Ehe für die Schauspielerin, die durch die Serie «Beverly Hills, 90210» berühmt wurde. 2015 wurde bei ihr erstmals die Diagnose Brustkrebs gestellt. Zwischenzeitlich galt Shannen Doherty als geheilt, 2017 kehrte der Krebs jedoch im vierten Stadium zurück. 2020 erzählte sie, dass ihre Krebserkrankung mittlerweile als unheilbar gelte. Im Juni 2023 teilte sie mit, dass sie auch Metastasen im Gehirn habe. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen seien. Die Schauspielerin wurde nur 53 Jahre alt.