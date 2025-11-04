Vertrag mit «TV total»-Moderator Sebastian Pufpaff bis 2028 verlängert

Kann «TV total» auch ohne Showmaster Stefan Raab (59) funktionieren? Diese Frage stellten sich viele Fans, als im Jahr 2021 ein Revival des Formats mit Sebastian Pufpaff (49) als Moderator angekündigt wurde. Inzwischen haben sich das neue «TV total» und «Puffi» nicht nur zu festen Grössen im Abendprogramm von ProSieben gemausert. Sie werden wohl auch noch für mindestens drei weitere Jahre gemeinsamen Schabernack treiben.