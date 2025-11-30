Vertrag verlängert: Moderator Daniel Boschmann bleibt bei Sat.1

«Bestens eingerichtet»

Erst im August wurde bekannt, dass Matthias Killing (46) seinen Exklusivvertrag bei dem Sender um zwei Jahre verlängert hat. Nun steht fest, dass auch sein «Frühstücksfernsehen»–Kollege an Bord bleibt. Boschmann wird dazu mit den Worten zitiert: «Wie schön, dass mein Klingelschild weiter am selben Haus hängen wird – ich habe mich im ‹Bällchensender› bestens eingerichtet.» Das «Sat.1–Frühstücksfernsehen» sei nicht nur ein Job, sondern «eine Berufung». Denn der Moderator findet: «Menschen mit Fröhlichkeit in den Tag zu begleiten, ohne dabei zu vergessen, das Ernste einzuordnen, ist eine Herausforderung, die ich mit grösster Freude jeden Morgen annehme.» Im nächsten Jahr kann er in der Sendung sein zehnjähriges Jubiläum feiern.