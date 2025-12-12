Verträge verlängert: Liefers und Prahl ermitteln weiter im «Tatort»

Während seiner jüngsten Sitzung hat der Rundfunkrat des WDR nicht nur den neuen Haushaltsplan genehmigt. Auch einige Kooperationen und Programmverträge seien bestätigt worden – darunter die Verträge für eine weitere Folge des «Tatorts» aus Münster, wie unter anderem das Medienportal «DWDL.de» berichtet. Demnach sei ausserdem «längerfristig angelegten» Verträgen mit den Darstellern Prahl und Liefers zugestimmt worden. Mitgeteilt wurde allerdings nicht, wie lange diese Verträge laufen.