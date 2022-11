Verweigerte Corona-Impfung hat Ice Cube neun Millionen Dollar gekostet

Ice Cube (53) hat sich schon seit geraumer Zeit als vehementer Impfgegner positioniert. In einer neuen Ausgabe des «Million Dollaz Worth of Game»-Podcasts drückte er nun in Zahlen aus, was das für ihn seither bedeutet hat: «Ich habe eine Filmrolle abgelehnt, weil ich nicht die verdammte Impfung bekommen wollte. Neun Millionen Dollar habe ich sausen lassen.» Sein unverblümter Vorwurf an die Produzenten des Streifens: «Scheiss auf die Impfung. Und scheiss auf euch alle dafür, dass ihr mich dazu zwingen wolltet.»