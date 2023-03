Die Polizei von New York City fahndet nach US-Rapper Travis Scott (31). Er soll den Tontechniker eines New Yorker Nachtclubs geschlagen haben. Laut einer Erklärung der Polizei, die NBC News vorliegt, seien Beamte des New York City Police Department «am 1. März gegen 3:25 Uhr in den Club Nebula» gekommen sein, «nachdem ein Tontechniker gesagt hatte, dass er »in eine verbale Auseinandersetzung mit dem Rapper verwickelt" gewesen sei.