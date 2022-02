Verwirrung um Umzugswagen: Zieht Harald Glööckler etwa aus?

«Das Schlimme ist, es zieht einen selbst auch runter. Wenn jemand immer nur noch negativ ist. Er ist nur noch negativ», erzählte Glööckler in der Sendung am Lagerfeuer seiner Mit-Camperin Tina Ruland (55) unter anderem. Sie fragte, ob die Teilnahme an der Show fast wie eine Pause für ihn sei. «Das ist eine Pause, ja», bestätigte Glööckler. Es sei überhaupt erst der Grund gewesen, warum er vor gut einem Jahr bereits für die Sendung zugesagt hatte.