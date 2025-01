Verzögerung in Prinz Harrys Boulevard-Prozess: Doch Einigung möglich?

Prinz Harrys Anwälte sollten am 21. Januar in einen für mehrere Wochen geplanten Prozess starten. Die Eröffnung hat sich allerdings verzögert, nachdem bekannt wurde, dass die Seiten sich in Gesprächen über einen möglichen Vergleich befinden. Nach mehrmalig beantragtem Aufschub und mehrstündigen Verhandlungen habe es jedoch noch keine Anzeichen für eine endgültige Einigung gegeben. In der Praxis bedeute das Hin und Her, dass es in dem Prozess frühestens am Mittwoch um 10:00 Uhr weitergeht, wie unter anderem die «BBC» und der «Guardian» melden.